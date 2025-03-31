حماس: ندعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان والعودة إلى الاتفاق وتمكين عمليات تبادل الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 00:30

حماس: ندعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان والعودة إلى الاتفاق وتمكين عمليات تبادل الأسرى

منذ 1 ساعة 30 March، 2025
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