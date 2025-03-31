حماس: ما يشجع مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة الاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 00:30

حماس: ما يشجع مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة الاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي

منذ 1 ساعة 30 March، 2025
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