استشهاد طفلين وإصابة آخرين جراء قصف شقة سكنية في مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 30 2025 - 22:58

استشهاد طفلين وإصابة آخرين جراء قصف شقة سكنية في مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 6 mins 30 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة