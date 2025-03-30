الأمن العام اللبناني: بدأت الجهات المعنية التحقيقات مع الموقوفين لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 30 2025 - 22:58

الأمن العام اللبناني: بدأت الجهات المعنية التحقيقات مع الموقوفين لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة

منذ 1 ساعة 30 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة