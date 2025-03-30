وزارة الصحة اليمنية: شهيد و4 جرحى من المدنيين في حصيلة أولية للعدوان الأميركي على منطقة جَدِر بمديرية بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2025 - 21:26

وزارة الصحة اليمنية: شهيد و4 جرحى من المدنيين في حصيلة أولية للعدوان الأميركي على منطقة جَدِر بمديرية بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء

منذ 1 ساعة 30 March، 2025
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