مكتب المرجع السيد علي السيستاني يعلن أن يوم غد الاثنين هو الأول من شهر شوال المصادف لعيد الفطر السعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2025 - 19:54

مكتب المرجع السيد علي السيستاني يعلن أن يوم غد الاثنين هو الأول من شهر شوال المصادف لعيد الفطر السعيد

منذ 1 ساعة 30 March، 2025
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