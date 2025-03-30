الهلال الأحمر الفلسطيني: عثرنا على 13 شهيدا بينهم 7 لمسعفينا و5 من الدفاع المدني فقدوا قبل 8 أيام برفح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2025 - 18:24

الهلال الأحمر الفلسطيني: عثرنا على 13 شهيدا بينهم 7 لمسعفينا و5 من الدفاع المدني فقدوا قبل 8 أيام برفح

منذ 46 mins 30 March، 2025
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