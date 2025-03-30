وزارة الصحة في غزة: 22 شهيدا في الغارات الجوية الصهيونية على قطاع غزة منذ فجر أول أيام عيد الفطر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2025 - 15:18

وزارة الصحة في غزة: 22 شهيدا في الغارات الجوية الصهيونية على قطاع غزة منذ فجر أول أيام عيد الفطر

منذ 21 mins 30 March، 2025
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