مراسل المنار: 3 شهداء و8 جرحى جراء استهداف مجموعة مواطنين في المخيم الغربي لمدينة خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2025 - 15:18

مراسل المنار: 3 شهداء و8 جرحى جراء استهداف مجموعة مواطنين في المخيم الغربي لمدينة خان يونس

منذ 58 mins 30 March، 2025
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