القوات المسلحة اليمنية: الغارات العدوانية الأمريكية لن تثنينا عن تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2025 - 13:46

القوات المسلحة اليمنية: الغارات العدوانية الأمريكية لن تثنينا عن تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية

منذ 33 mins 30 March، 2025
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