اعلام العدو: مستوطنة أصيبت بجروح خطيرة بعد سقوطها في حفرة عميقة خلال هروبها الى الملاجىء عقب تفعيل صافرات الإنذار وسط فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2025 - 12:14

اعلام العدو: مستوطنة أصيبت بجروح خطيرة بعد سقوطها في حفرة عميقة خلال هروبها الى الملاجىء عقب تفعيل صافرات الإنذار وسط فلسطين المحتلة

منذ 1 ساعة 30 March، 2025
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