تيليغراف عن متحدث باسم الحكومة البريطانية: ندين هذه التهديدات بشدة ونواصل العمل مع شركائنا لتشجيع خفض التصعيد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 30 2025 - 06:08

تيليغراف عن متحدث باسم الحكومة البريطانية: ندين هذه التهديدات بشدة ونواصل العمل مع شركائنا لتشجيع خفض التصعيد

منذ 29 mins 30 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة