تيليغراف عن مسؤول عسكري إيراني كبير: لا تمييز في استهداف القوات البريطانية أو الأمريكية إذا هوجمت إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2025 - 06:06

تيليغراف عن مسؤول عسكري إيراني كبير: لا تمييز في استهداف القوات البريطانية أو الأمريكية إذا هوجمت إيران

منذ 31 mins 30 March، 2025
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