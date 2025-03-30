9 شهداء بينهم 5 أطفال جراء القصف الجوي الإسرائيلي الليلة على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2025 - 06:06

9 شهداء بينهم 5 أطفال جراء القصف الجوي الإسرائيلي الليلة على قطاع غزة

منذ 55 mins 30 March، 2025
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