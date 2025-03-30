ريا نوفوستي عن وزير خارجية المجر: قصف البنية التحتية للطاقة التي تمدنا بالإمدادات الروسية تمس سيادة بلادنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2025 - 06:06

ريا نوفوستي عن وزير خارجية المجر: قصف البنية التحتية للطاقة التي تمدنا بالإمدادات الروسية تمس سيادة بلادنا

منذ 2 ساعة 30 March، 2025
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