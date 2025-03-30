4 شهداء من عائلة القاضي وعدد من الجرحى إثر قصف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2025 - 03:04

4 شهداء من عائلة القاضي وعدد من الجرحى إثر قصف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 60 mins 30 March، 2025
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