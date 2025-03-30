اقتحامات لقوات العدو الإسرائيلي على مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية وبلدة عزون شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 30 2025 - 03:04

اقتحامات لقوات العدو الإسرائيلي على مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية وبلدة عزون شرق قلقيلية

منذ 1 ساعة 30 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة