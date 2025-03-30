حركة حماس تزف الشهيد المجاهد أحمد قاسم بني عودة الذي ارتقى امس السبت بعد حصاره في منزل وخوضه اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2025 - 03:02

حركة حماس تزف الشهيد المجاهد أحمد قاسم بني عودة الذي ارتقى امس السبت بعد حصاره في منزل وخوضه اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة

منذ 1 ساعة 30 March، 2025
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