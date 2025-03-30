القناة 12 الإسرائيلية عن غالانت: يجب التحقيق معي ومع كل المسؤولين السياسيين والعسكريين في ما سبق 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2025 - 03:04

القناة 12 الإسرائيلية عن غالانت: يجب التحقيق معي ومع كل المسؤولين السياسيين والعسكريين في ما سبق 7 أكتوبر

منذ 1 ساعة 30 March، 2025
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