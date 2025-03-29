فلسطين اليوم: قصف إسرائلي يستهدف المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 23:00

فلسطين اليوم: قصف إسرائلي يستهدف المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 9 mins 29 March، 2025
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