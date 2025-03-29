الحية: تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 22:58

الحية: تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه

منذ 2 ساعة 29 March، 2025
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