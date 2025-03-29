خليل الحية: التزمنا بشكل كامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار لكن الاحتلال تنصل منه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 23:00

خليل الحية: التزمنا بشكل كامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار لكن الاحتلال تنصل منه

منذ 2 ساعة 29 March، 2025
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