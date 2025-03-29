رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية: الاحتلال ظل يماطل ويتهرب من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ حكومة المجرم نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 21:28

رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية: الاحتلال ظل يماطل ويتهرب من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ حكومة المجرم نتنياهو

منذ 5 mins 29 March، 2025
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