الشيخ قاسم: يحاول البعض اتهام حزب اللّه ببعض ما يحصل في الداخل السوري والحدود السورية ولكن هذا غير صحيح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 21:28

الشيخ قاسم: يحاول البعض اتهام حزب اللّه ببعض ما يحصل في الداخل السوري والحدود السورية ولكن هذا غير صحيح

منذ 24 mins 29 March، 2025
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