الشيخ قاسم: حزب اللّه وحركة أمل أنجزوا نقلة نوعية بانتخاب الرئيس وبإكمال عقد الحكومة وبالاندفاع لبناء الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 21:28

الشيخ قاسم: حزب اللّه وحركة أمل أنجزوا نقلة نوعية بانتخاب الرئيس وبإكمال عقد الحكومة وبالاندفاع لبناء الدولة

منذ 27 mins 29 March، 2025
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