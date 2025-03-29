اعلام العدو: هجوم واسع لـ”الجيش” في قطاع غزة وأصوات انفجارات قوية تسمع في منطقة الغلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 18:22

اعلام العدو: هجوم واسع لـ”الجيش” في قطاع غزة وأصوات انفجارات قوية تسمع في منطقة الغلاف

منذ 1 ساعة 29 March، 2025
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