مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 18:24

مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة

منذ 2 ساعة 29 March، 2025
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