المتحدث باسم الجيش الصهيوني : اطلاق 3 قذائف باتجاه قواتنا في خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 15:20

المتحدث باسم الجيش الصهيوني : اطلاق 3 قذائف باتجاه قواتنا في خان يونس

منذ 33 mins 29 March، 2025
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