وزير الجهاد الزراعي الإيراني غلام رضا نوري قزلجه: حضورنا في مسيرات يوم القدس العالمي هو دعم للمظلومين في فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 13:48

وزير الجهاد الزراعي الإيراني غلام رضا نوري قزلجه: حضورنا في مسيرات يوم القدس العالمي هو دعم للمظلومين في فلسطين

منذ 38 mins 29 March، 2025
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