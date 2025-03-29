المستشار السياسي لآية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي الأدميرال علي شمخاني: الشعب الإيراني صامد ويواصل دعمه للمقاومة والشعب الفلسطيني رغم الضغوط الاقتصادية ومساعي الأعداء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 13:48

المستشار السياسي لآية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي الأدميرال علي شمخاني: الشعب الإيراني صامد ويواصل دعمه للمقاومة والشعب الفلسطيني رغم الضغوط الاقتصادية ومساعي الأعداء

منذ 40 mins 29 March، 2025
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