السفارة الأميركية في سوريا تحذر من تزايد مخاطر وقوع هجمات خلال عيد الفطر في الأيام المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 13:48

السفارة الأميركية في سوريا تحذر من تزايد مخاطر وقوع هجمات خلال عيد الفطر في الأيام المقبلة

منذ 46 mins 29 March، 2025
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