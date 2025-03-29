موقع واللا العبري: خلال الساعة القادمة سيسمع دوي انفجارات قوية في سمال قطاع غزة جراء عملية للجيش الإسرائيلي في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 29 2025 - 13:48

موقع واللا العبري: خلال الساعة القادمة سيسمع دوي انفجارات قوية في سمال قطاع غزة جراء عملية للجيش الإسرائيلي في المنطقة

منذ 47 mins 29 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة