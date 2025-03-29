وسائل إعلام إسرائيلية: تشير بعض الصور إلى أن تركيا تقوم ببناء قواعد عسكرية في شمال سوريا بالقرب من مدينة منبج في محافظة حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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March 29 2025 - 13:48

وسائل إعلام إسرائيلية: تشير بعض الصور إلى أن تركيا تقوم ببناء قواعد عسكرية في شمال سوريا بالقرب من مدينة منبج في محافظة حلب

منذ 48 mins 29 March، 2025
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