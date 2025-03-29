مراسل المنار: اصابات في قصف صهيوني على حي الشجاعية بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 29 2025 - 12:16

مراسل المنار: اصابات في قصف صهيوني على حي الشجاعية بغزة

منذ 12 mins 29 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة