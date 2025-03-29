وزارة الصحة في غزة: 25 شهيداً ونحو 70 إصابة من جراء العدوان الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 12:16

وزارة الصحة في غزة: 25 شهيداً ونحو 70 إصابة من جراء العدوان الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية

منذ 58 mins 29 March، 2025
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