قصف مدفعي إسرائيلي على حي الجنينة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 29 2025 - 12:16

قصف مدفعي إسرائيلي على حي الجنينة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 29 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة