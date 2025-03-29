الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير 9 من أفراد طواقمنا استهدفتهم قوات الاحتلال في رفح لا يزال مجهولًا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 12:16

الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير 9 من أفراد طواقمنا استهدفتهم قوات الاحتلال في رفح لا يزال مجهولًا

منذ 1 ساعة 29 March، 2025
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