كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر شاشة المنار لمناسبة يوم القدس العالمي اليوم الساعة 8:30 مساءً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 12:16

كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر شاشة المنار لمناسبة يوم القدس العالمي اليوم الساعة 8:30 مساءً

منذ 1 ساعة 29 March، 2025
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