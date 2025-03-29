استطلاع لقناة 12 “الإسرائيلية”: 69% يؤيدون صفقة لإعادة كلّ المختطفين مقابل إنهاء الحرب على غزّة و70% لا يثقون بحكومة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 29 2025 - 12:16

استطلاع لقناة 12 “الإسرائيلية”: 69% يؤيدون صفقة لإعادة كلّ المختطفين مقابل إنهاء الحرب على غزّة و70% لا يثقون بحكومة نتنياهو

منذ 1 ساعة 29 March، 2025
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