موقع والا العبري: جيش الاحتلال يرفع مستوى العمليات الهندسية في مخيمات شمال الضفة الغربية وقائد المنطقة الوسطى في الجيش يقرر تفكيك المخيم كحصن وتحويله لحي من أحياء المدينة في جنين وطولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 29 2025 - 12:16

موقع والا العبري: جيش الاحتلال يرفع مستوى العمليات الهندسية في مخيمات شمال الضفة الغربية وقائد المنطقة الوسطى في الجيش يقرر تفكيك المخيم كحصن وتحويله لحي من أحياء المدينة في جنين وطولكرم

منذ 1 ساعة 29 March، 2025
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