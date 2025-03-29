سلطات ميانمار: ارتفاع عدد من لقوا مصرعهم في الزلزال إلى 694 والمصابين إلى 1670 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 06:10

سلطات ميانمار: ارتفاع عدد من لقوا مصرعهم في الزلزال إلى 694 والمصابين إلى 1670

منذ 40 mins 29 March، 2025
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