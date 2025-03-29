آليات الاحتلال تطلق نيرانها بشكل مستمر على وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 29 2025 - 03:06

آليات الاحتلال تطلق نيرانها بشكل مستمر على وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 10 mins 29 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة