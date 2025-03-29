مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: على “إسرائيل” السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة ووقف أي ترحيل قسري – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 03:06

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: على “إسرائيل” السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة ووقف أي ترحيل قسري

منذ 15 mins 29 March، 2025
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