قوات الاحتلال تقتحم بلدة “خربة جنبا” بمسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 03:04

قوات الاحتلال تقتحم بلدة “خربة جنبا” بمسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة

منذ 1 ساعة 29 March، 2025
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