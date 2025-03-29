مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: كل شيء في غزة ينفد بما في ذلك الإمدادات والوقت والحياة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 03:04

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: كل شيء في غزة ينفد بما في ذلك الإمدادات والوقت والحياة

منذ 2 ساعة 29 March، 2025
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