جيش الاحتلال يقوم بنسف مباني سكنية بالحي السعودي غربي مدينة رفح جنوبي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 01:34

جيش الاحتلال يقوم بنسف مباني سكنية بالحي السعودي غربي مدينة رفح جنوبي القطاع

منذ 6 mins 29 March، 2025
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