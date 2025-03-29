ترامب يصف المكالمة الهاتفية التي أجراها مع رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني بأنها “مثمرة للغاية” ويقول انه يعتزم لقاء كارني بعد الانتخابات التشريعية في كندا في 28 نيسان/ أبريل المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 01:32

ترامب يصف المكالمة الهاتفية التي أجراها مع رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني بأنها “مثمرة للغاية” ويقول انه يعتزم لقاء كارني بعد الانتخابات التشريعية في كندا في 28 نيسان/ أبريل المقبل

منذ 8 mins 29 March، 2025
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