أكسيوس: زيارة فانس إلى غرينلاند اقتصرت على توقف قصير بقاعدة بيتوفيك الفضائية أقصى منشأة عسكرية أمريكية شمالا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 01:32

أكسيوس: زيارة فانس إلى غرينلاند اقتصرت على توقف قصير بقاعدة بيتوفيك الفضائية أقصى منشأة عسكرية أمريكية شمالا

منذ 56 mins 29 March، 2025
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