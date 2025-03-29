مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب ملتزم بحماية مصالح الولايات المتحدة وغرينلاند من التهديدات في القطب الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 01:32

مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب ملتزم بحماية مصالح الولايات المتحدة وغرينلاند من التهديدات في القطب الشمالي

منذ 1 ساعة 29 March، 2025
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