النائب محمد رعد: من يدعي في بلدنا انه يملك حصراً قرار الحرب والسلم فهو يجافي الواقع والحقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 17:54

النائب محمد رعد: من يدعي في بلدنا انه يملك حصراً قرار الحرب والسلم فهو يجافي الواقع والحقيقة

منذ 11 mins 28 March، 2025
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